محمود عزت في 7 سنوات.. هرب من رابعة واختبأ بغزة وسقط في التجمع

7 سنوات من الهروب قضاها الإرهابي محمود عزت حتى سقط في قضبة الأمن الوطني في شقة بشرق القاهرة، حيث كانت مهمة الإرهابي قيادة الجماعة وتولي مهام القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان بعد القبض على المرشد محمد بديع.

وبحسب مصادر أمنية فإن القيادي الإخواني نجح في الهروب من اعتصام رابعة العدوية المسلح في أغسطس عام 2013 إلى غزة، وكان يقود الجماعة من الخارج، قبل أن يعود إلى القاهرة.

وألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على القيادي الإخواني الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، مختبئًا في إحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس، وعثر في الشقة على العديد من أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة التي تحتوي على البرامج المشفرة؛ لتأمين تواصلاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلًا عن بعض الأوراق التنظيمية التي تتضمن مخططات التنظيم التخريبية.