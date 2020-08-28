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صور.. ماراثون للدراجات في أنفاق قناة السويس بمشاركة وزير الرياضة

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هبه صبيح
09:59 ص | الجمعة 28 أغسطس 2020
وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة

شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، في ماراثون للدراجات في أنفاق قناة السويس احتفالًا بالمشروعات القومية التي تشهدها محافظة بورسعيد، بمشاركة 500 متسابق ومتسابقة من شباب المحافظة، في إطار خطة دفع مسيرة التنمية، والاحتفال بإقامة المشروعات القومية العملاقة.

بدأ انطلاق الماراثون من المشروع القومي "أنفاق جنوب  بورسعيد " جنوب المحافظة، بمشاركة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والدكتور علي أبو سمرة وكيل لجنة الشباب والرياضة. 

 

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