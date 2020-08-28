10 معلومات عن الإرهابي محمود عزت "محكوم عليه بالإعدام 3 مرات"
10:04 ص | الجمعة 28 أغسطس 2020
الارهابي محمود عزت
تنشر "الوطن" 10 معلومات عن القيادي الإخواني البارز محمود عزت بعد نجاح أجهزة الأمن في القبض عليه فجر اليوم، داخل فيلا بالتجمع الخامس، شرق القاهرة.
1- تولى القائم بأعمال المرشد العام للإخوان بعد هروربه من اعتصام رابعة المسلح يوم 14 أغسطس 2014.
2- تولى مسؤولية التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية بعد عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي.
3- أسسس الجناح المسلح للتنظيم الإخواني الإرهابي.
4- أشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية عقب نجاح ثورة 30 يونيو.
5- خطط لتنفيذ عمليات إرهابية أهمها اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات.
6- استحدث نظام التفجير بالسيارات المفخخة بعد عزل مرسي.
7- أسس وأشرف على الكتائب الالكترونية الإخوانية لنشر حرب الشائعات والأخبار المفبركة.
8- تولى مسؤولية إدارة أموال التنظيم ووفر الدعم المالي للجناح المسلح.
9- صدر بحقه حكم بالإعدام في قضية الهروب من سجن وادي النطرون.
10- عاقبته المحكمة بحكمي إعدام في قضية التخابر والمؤبد لأحداث مركز سمالوط.