10 معلومات عن الإرهابي محمود عزت "محكوم عليه بالإعدام 3 مرات"

تنشر "الوطن" 10 معلومات عن القيادي الإخواني البارز محمود عزت بعد نجاح أجهزة الأمن في القبض عليه فجر اليوم، داخل فيلا بالتجمع الخامس، شرق القاهرة.

1- تولى القائم بأعمال المرشد العام للإخوان بعد هروربه من اعتصام رابعة المسلح يوم 14 أغسطس 2014.

2- تولى مسؤولية التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية بعد عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي.

3- أسسس الجناح المسلح للتنظيم الإخواني الإرهابي.

4- أشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية عقب نجاح ثورة 30 يونيو.

5- خطط لتنفيذ عمليات إرهابية أهمها اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات.

6- استحدث نظام التفجير بالسيارات المفخخة بعد عزل مرسي.

7- أسس وأشرف على الكتائب الالكترونية الإخوانية لنشر حرب الشائعات والأخبار المفبركة.

8- تولى مسؤولية إدارة أموال التنظيم ووفر الدعم المالي للجناح المسلح.

9- صدر بحقه حكم بالإعدام في قضية الهروب من سجن وادي النطرون.

10- عاقبته المحكمة بحكمي إعدام في قضية التخابر والمؤبد لأحداث مركز سمالوط.