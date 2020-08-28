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فيديو.. معلومات عن الفيلا التي تم القبض فيها على محمود عزت

كتب:

أحمد عبد اللطيف
09:44 ص | الجمعة 28 أغسطس 2020
الارهابي محمود عزت

الارهابي محمود عزت

كشف مصدر أمني  تفاصيل القبض على القيادي الأخواني الإرهابي محمود عزت القائم بأعمال  المرشد العام للجماعة، داخل فيلا بالتجمع، وترصد "الوطن" أبرز المعلومات عن هذه الفيلا.

- مكونة من بدروم وطابق أرضي وطابقين علويين. 

- تم تشطيب الدور الأول فقط من الفيلا. 

- صاحب شقة عزت كان مستقرا بها منذ أكثر من عام. 

- كان مقيم بالفيلا أحد أقارب محمود عزت. 

- تم تشميع الشقة التي قبض فيها على عزت والتحفظ على الفيلا بالكامل. 

كانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية أعلنت عن القبض على القيادي الإرهابي محمود عزت  القائم بأعمال مرشد الجماعة الإرهابية بمنطقة التجمع الخامس. 

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