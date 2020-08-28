"الوزراء": "الكيدز إريا" في النوادي والمطاعم ممنوعة

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، استمرار منع "الكيدز إريا"، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المركز، في تقرير توضيح الحقائق والرد على الشائعات، الصادر عنه صباح أمس، إن الحكومة قررت إعادة فتح المقاهي والمطاعم والنوادي الرياضية الخاصة ومراكز الشباب بـ50% فقط من قدراتها الاستيعابية، ووفق مجموعة من الاشتراطات والمعايير العامة لعملية الفتح.

وأوضح المركز الإعلامي للوزراء، أن الاشتراطات تتضمن توقيع مدير المنشأة بإقرار بالتزامه بتلك الضوابط والاشتراطات الخاصة بالتشغيل، إضافة إلى عدم تجاوز عدد الأفراد على الطاولة 6 أفراد ومنع "الكيدز إريا"، فضلاً عن استبدال المفارش القماش بالبلاستيكية أو أحادية الاستخدام، وكذا اشتراط ارتداء الكمامة لكل الموجودين.