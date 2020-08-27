الجريدة الرسمية تنشر قرارات الحكومة الجديدة لمواجهة فيروس كورونا

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، القرار رقم 1684 لسنة 2020، باستقبال دور العبادة اعتبارا من 28 أغسطس الجاري، المصلين لأداء الشعائر الدينية، فتح دور العبادة قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة، وتعليق إقامة أي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء بدور العبادة وملحقاتها فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، استمرار غلق الشواطئ العامة المفتوحة.

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