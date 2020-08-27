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محمود مسلم

الجريدة الرسمية تنشر قرارات الحكومة الجديدة لمواجهة فيروس كورونا

كتب:

الوطن
09:16 م | الخميس 27 أغسطس 2020
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، القرار رقم 1684 لسنة 2020،  باستقبال دور العبادة اعتبارا من 28 أغسطس الجاري، المصلين لأداء الشعائر الدينية، فتح دور العبادة قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة، وتعليق إقامة أي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء بدور العبادة وملحقاتها فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، استمرار غلق الشواطئ العامة المفتوحة.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم، القرار، للاطلاع عليه اضغط هنا

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