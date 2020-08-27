عاجل.. مدبولي يستثني الأطفال حتى 6 سنوات من قرار الـ"PCR" لدخول مصر

استثني الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأطفال الذين لا تزيد أعمارهم على 6 سنوات من قرار حظر الدخول لمصر دون إجراء تحليل pcr، اعتباراً من أول سبتمبر المقبل.

كان رئيس الوزراء، قد قرر حظر دخول جميع القادمين إلى مصر من المصريين والأجانب اعتباراً من أول سبتمبر سواء براً أو بحراً أو جواً دون أن يكون القادم مصحوباً بما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبي قبل 72 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد لإقلاع الطائرة المتجهة مباشرة إلى مصر.

واشتمل قرار رئيس الوزراء على أن يكون التحليل قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية للقادمين براً وبحراً، وذلك كله وفقاً للضوابط والإجراءات والاشتراطات التي تقررها السلطات المختصة في هذا الشأن.