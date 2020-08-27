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عاجل.. رئيس الوزراء يقر 7 محددات لعودة صلاة الجمعة

وجوب ارتداء الكمامات.. والتباعد الاجتماعية.. ولا زيارة لـ"الأضرحة"

كتب:

محمد مجدي
08:37 م | الخميس 27 أغسطس 2020
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

حدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 7 محددات لعودة صلاة الجمعة والصلوات الرئيسية الجماعية التي تحددها السلطات الدينية لغير المسلمين، وذلك طبقاً للضوابط التي تقررها وزارة الأوقاف، والسلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين، وجاءت تلك المحددات كالآتي:

1-   الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة، بما في ذلك مراعاة ارتداء الكمامات واحضار المصلي الشخصي "سجادة الصلاة".

2-   فتح دور العبادة قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة.

3-   الاقتصار على الأماكن المتاحة بما يحقق التباعد الاجتماعي.

4-   الالتزام بألا تزيد خطبة الجمعة أو الموعظة في صلاة الجمعة أو الصلوات الرئيسية الجماعية على 10 دقائق.

5-   الالتزام بعدم زيارة الأضرحة أو إقامة صلاة الجنازة أو إقامة أية مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو غير ذلك بدور العبادة أو ملحقاتها.

6-   استمرار غلق دورات المياه الملحقة بدور العبادة.

7-   استمرار غلق دور المناسبات الملحقة بدور العبادة.

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