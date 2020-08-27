عاجل.. رئيس الوزراء يقر 7 محددات لعودة صلاة الجمعة

حدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 7 محددات لعودة صلاة الجمعة والصلوات الرئيسية الجماعية التي تحددها السلطات الدينية لغير المسلمين، وذلك طبقاً للضوابط التي تقررها وزارة الأوقاف، والسلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين، وجاءت تلك المحددات كالآتي:

1- الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة، بما في ذلك مراعاة ارتداء الكمامات واحضار المصلي الشخصي "سجادة الصلاة".

2- فتح دور العبادة قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة.

3- الاقتصار على الأماكن المتاحة بما يحقق التباعد الاجتماعي.

4- الالتزام بألا تزيد خطبة الجمعة أو الموعظة في صلاة الجمعة أو الصلوات الرئيسية الجماعية على 10 دقائق.

5- الالتزام بعدم زيارة الأضرحة أو إقامة صلاة الجنازة أو إقامة أية مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو غير ذلك بدور العبادة أو ملحقاتها.

6- استمرار غلق دورات المياه الملحقة بدور العبادة.

7- استمرار غلق دور المناسبات الملحقة بدور العبادة.