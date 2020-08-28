عاجل.. "الوزراء" ينفي زيادة غرامات المترو

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه لا صحة لرفع قيمة غرامة ركوب المترو بدون تذكرة، حيث أن قيمة جميع الغرامات المقررة على المخالفات كما هي دون زيادة.

وأشار المركز، خلال تقرير توضيح الحقائق والرد على الشائعات الصادر عنه منذ قليل، إلى اقتصار قيمة غرامة مخالفة ركوب المترو دون تذكرة أو استخدام التذكرة لأكثر من عدد المحطات المخصصة لها على الـ50 جنيها فقط، بهدف ضبط عملية الدخول والخروج من المحطات، حفاظاً على ذلك المرفق الحيوي.

وناشدت وزارة النقل جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر أي أخبار تتعلق بذلك المرفق الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب سنوياً.