وزير النقل لـ"الوطن": ندرس تخفيض أسعار المترو للقادمين لمحطة بشتيل

قال الفريق كامل الوزيري، وزير النقل، إن هناك دراسة لحصول الركاب القادمين من الصعيد إلى بشتيل على تخفيض في تذاكر المترو والمونوريل بشرط تقديم التذكرة بعد الوصول مباشرة أو الحجز بتذكرة موحدة مخفضة للقطار والمترو والمونوريل.

وأضاف الفريق كامل الوزيري، وزير النقل، إن هناك خطة مستقبلية لإنشاء محطة قطارات للوجه البحري في قليوب/ شبرا الخيمة، موضحا أن محطة السكك الحديدية في رمسيس أنشئت عام 1856، وكان تعداد السكان في ذلك الوقت 4 ملايين نسمة.

وقال في حوار لـ"الوطن"، إن القادم من الصعيد إلى رمسي لا يسكن في رمسيس بل يستقل مواصلات أخرى للانتقال لأماكن متفرقة.

وتساءل أنه في حالة اعتبار أن نقل المحطة النهائية لقطارات الصعيد تمييز عنصري، ضد أهالي الصعيد، فماذا عن أهالي القاهرة والوجه البحري الذين اعتادوا السفر للصعيد لزيارة الأماكن التاريخية بها من خلال استقلال قطار رمسيس وخاصة في موسم الشتاء.

وزير النقل: التفكير في محطة قطارات بشتيل، خطوة لتجنب المزيد من الضحايا في حالة وجود حوادث داخل

وأكد أن التفكير في محطة قطارات بشتيل، خطوة لتجنب المزيد من الصحايا في حالة وجود حوادث داخل محطة رمسيس مثل حادث الجرار الأخير أو حرائق أو أعمال إرهابية داخل المحطة أو محيطها.

وتابع وزير النقل، في حوار لـ"الوطن" إن القادمين من أهالي الصعيد القادمين إلى القاهرة لتلقي العلاج مثلا يستخدمون وسيلة مواصلات أخرى للذهاب إلى أماكن تلقي العلاج.

وضرب الوزير مثلا على ذلك، قائلا إنه خلال زيارة له لأسوان، ركب إلى جوار اثنان من المواطنين، وسأل أحدهما عن سبب زيارته إلى القاهرة، فأفاد أنه يذهب إلى القاهرة مرة كل أسبوع لتلقي العلاج في الدقي، حيث يقوم بالنزول إلى محطة الجيزة أو محطة رمسيس، ثم يستقل مواصلة أخرى للذهاب إلى عيادة الطبيب في الدقي لتلقي العلاج ثم العودة إلى الجيزة أو رمسيس لكنه يفضل الجيزة لقربها من الدقي.

وتابع الوزير: "أما المواطن الثاني فأفاد أنه يتلقى العلاج في أكتوبر، حيث ينزل محطة الجيزة ويركب إلى 6 أكتوبر، وعندما يكون له مصلحة في وسط البلد ينزل إلى محطة رمسيس ويأخذ مواصلة للذهاب إلى 6 أكتوبر".