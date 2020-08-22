المترو يناشد الركاب استخراج الاشتراكات المخفضة والمدعمة: نوفر 3 أنواع

ناشدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، في بيان صادر عنها اليوم، مستخدمي المترو بصفة دورية ومستمرة باستخراج الاشتراكات المخفضة والمدعمة والمتاحة لكل فئات الركاب.

وأتاحت شركة المترو، 3 أنواع من الاشتراكات للأشخاص غير الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وهي كالتالي:

1- اشتراك شهري بإجمالي 60 رحلة والذي تصل فيه نسبة تخفيض الاشتراك لمرحلة واحدة بـ8 محطات إلى 38.3%، ويصل نسبة التخفيض للمرحلتين لعدد 16محطة إلى 45.2%، كما يصل نسبة التخفيض لـ3 مراحل لـ25 محطة إلى 55%، بينما يصل إلى 40% لأربع مراحل لـ39 محطة.

2- النوع الثاني من الاشتراكات الخاصة بالجمهور هو الاشتراك الربع سنوي بإجمالي 180 رحلة والذي تصل فيه نسبة تخفيض الاشتراك لمرحلة بـ8 محطات إلى 44.4% ويصل نسبة التخفيض للمرحلتين لـ16 محطة إلى 50% كما يصل نسبة التخفيض لـ3 مراحل 25 محطة إلى 57.8% بينما يصل نسبة التخفيض إلى 44.4% لـ4 مراحل لـ39 محطة.

3- النوع الثالث من اشتراكات الجمهور هو الاشتراك السنوي الذي تصل فيه نسبة التخفيض لخطين إلى 62.2% ونسبة التخفيض لثلاث خطوط إلى 52.5%.

وأضافت شركة المترو، أنَّ اشتراكات الطلبة الربع سنوي تصل فيها نسبة التخفيض إلى 96.3٪ للمرحلة الواحدة لـ8 محطات وإلى 97.4% للمرحلتين لـ16 محطة، وإلى 98.2% للثلاث مراحل لـ25 محطة وإلى 97.7% لـ4 مراحل لـ39 محطة.

وأوضحت شركة مترو الأنفاق، أنَّ نسبة التخفيض في الاشتراكات الربع سنوي لذوي الاحتياجات الخاصة تصل إلى 98.8% لثلاث مراحل لـ25 محطة وإلى 98.5% لـ4 مراحل لـ39 محطة، مبينة أنَّ قيمة التذكرة العادية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة تصل إلى 50 قرشًا، أما عن اشتراكات كبار السن فنسبة التخفيض في الاشتراكات الربع سنوي لكبار السن تصل إلى 92.5% لـ4 مراحل لـ39 محطة.

تخفيضات للصحفيين ورجال الشرطة والقوات المسلحة ومصابي وأسر الشهداء

وبخصوص اشتراكات مصابي وأسر الشهداء، أوضحت شركة المترو، أنَّ الاشتراكات الربع سنوية الخاصة بمصابي وأسر شهداء العمليات الإرهابية والأمنية والثورة تصل نسبة تخفيض الاشتراك بها إلى 72.2% للمرحلة الأولى لـ8 محطات وإلى 75% للمرحلتين لـ16 محطة وإلى 78.9٪ للثلاثة مراحل لـ25 محطة وإلى 72.2% لـ4 محطات لـ39 محطة، مشيرة إلى وجود تخفيضات للصحفيين ورجال الشرطة والقوات المسلحة.

يُذكر أنَّ مكاتب الاشتراكات تتواجد بالخط الأول في: "حلوان، عين حلوان، المعادي، دار السلام، الزهراء، أحمد عرابي (مصلحي)، الشهداء 1، حدائق الزيتون، عين شمس، عزبة النخل، المرج، المرج الجديدة" ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا حتى الرابعة عصرا، ومكاتب الاشتراكات تتواجد في الخط الثاني في: "كلية الزراعة، المظلات، روض الفرج، مسرة، الشهداء 2، العتبة 2، الدقي، جامعة القاهرة، الجيزة، المنيب" ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، وفي الخط الثالث تتواجد مكاتب الاشتراكات في محطات "عدلي منصور، هليوبوليس، العباسية، العتبة 3"، ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا حتى الرابعة عصرًا.