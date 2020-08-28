فيديو.. خوف الملك هنري من اللعنة سر تكوين الكنيسة الأسقفية في العالم

ارتبط في أذهان الكثيرين من المهتمين بالشأن الكنسي، ارتباط تكوين الكنيسة الأسقفية في العالم بطلاق الملك هنري الثامن، ملك انجلترا، وانفصاله عن كنيسة روما، وهي المعلومة التي تداولتها العديد من المواقع المسيحية طوال العقود الماضية، ما دفع الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، لتنتج فيلما عن "تاريخ الكنيسة الأسقفية في العالم"، تنفي تلك القصة وتعتبر ربط طلاق الملك هنري بنشأة الكنيسة الأسقفية "شائعة".

وأوضحت الكنيسة أن الملك هنري الثامن كان ينجب الفتيات فقط في حين أنه يجب على الوريث أن يكون ذكرًا فتزوج من الملكة كاثرين أوف أريجون والتي كانت زوجة أخيه قبل أن يتوفى.

وسرد الفيلم أن الملك هنري الثامن ذهب لبابا روما يطلب منه بطلان زواج من كاثرين ظنا منه أن هذه الزيجة التي تخالف الكتاب المقدس تسببت في لعنة حيث تخالف الوصية "لا ينبغى أن يكشف أحد عورة أخيه" ولكن بابا روما رفض طلب البطلان وقرر حينها هنري الانفصال بكنيسة إنجلترا ومنذ ذلك الحين بدأ الإصلاح في الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في إنجلترا.

وأشار الفيلم إلى بدء انفصال الملك هنري الثامن عن كنيسة روما ودعا "توماس كرانمر" حتى يكون أول رئيس لكانتربري ويقود الكنيسة في إنجلترا حتى يضمن وجود الكتاب المقدس في كل مكان لكي تنتشر كلمة الله في الكنيسة التي تجمع بين كونها مصلحة وتتمتع بمبادئ العبادة الكاثوليكية.

كشف الفيلم بعد ذلك عن ميلاد وريث جديد للعرش وهو "إدوارد السادس" وتحدث الفيلم عن توليه العرش في سن صغير بعد وفاة "هنري" وكيف أعده "توماس كرانمر" روحيًا وكيف بدأ حينها توماس إعداد (كتاب الصلاة العامة) سنة 1552 وكان يحتوي على أجزاء كبيرة جدا من الكتاب المقدس وأضاف القراءات اليومية الموجودة في الكنائس الجامعة حتى الآن.

بدأ توماس كرانمر في وضع بنود العقيدة الأسقفية الأنجليكانية واسمهم الـ 39 بندا للعقيدة الأسقفية.

يذكر أن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الأنجليكانية في العالم.

وفي مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الإسكندرية 1839 عندما منح "محمد علي باشا" والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس "مرقس" الأسقفية.