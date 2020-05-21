السيسي يوضح أهمية محور المحمودية بالإسكندرية: بدونه كانت حصلت مشكلة

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن مشروع "بشائر الخير 3" بمحافظة الإسكندرية، موجهًا حديثة للمواطنين: "إحنا بنقول لكم بس الحكومة بتفكر إزاي، عشان انتوا متكنوش مندهشين، لما جينا نتكلم على محور المحمودية من سنتين قولنا إننا نعمله، كان رد الفعل للرأي العام مش مستريح، وده أمر مقدر على كل حال".

الرئيس: مش ممكن نتكلم عن مجتمعات عمرانية جديدة من غير ما يكون لها بنية أساسية

وأضاف السيسي، خلال احتفالية افتتاح مشروع "بشائر الخير 3": "هل احنا مكناش قدمنا وشرحنا للناس ليه احنا بنعمل كده؟ ليه احنا بنعمل محور المحمودية؟ لأننا مش ممكن أبدا نتكلم عن مجتمعات عمرانية جديدة فأي منطقة من غير ما يكون لها بنية أساسية من ضمنها الطرق".

وأشار السيسي، إلى أن المحاور الموجودة حاليا في الإسكندرية سواء من الكورنيش أو شارع الحرية أو أبي قير، حجم كثافة الحركة عليها صعبة، موضحًا "لو احنا هنضيف عليه مجتمع عمراني جديد في شرق الإسكندرية أو غرب إسكندرية أو الجنوب إذا مكنش فيه محاور حركة تيسر هذا الأمر، هيبقى فيه مشكلة كبيرة، ومحدش يقدر يغفل حاجة زي كدة".

وتعد هذه المرحلة هي الأكبر، من حيث الوحدات السكنية التي ستنقل عددًا كبيرًا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.

وكانت "بشاير الخير 2" لتطوير العشوائيات، بمنطقة غيط العنب، غرب المدينة، تضم 1869 وحدة سكنية جديدة، كاملة التأثيث والمفروشات، كما تتضمن عدداً من المحال والمراكز التجارية، لتوفير فرص عمل للشباب من سكان المنطقة.

أما المرحلة الأولى "بشاير الخير 1" كانت أول طفرة تنموية في العشوائيات، وتكونت من 17 بلوك سكني بعدد 34 عمارة سكنية بإجمالي 1632 وحدة سكنية، وكانت أول منطقة عشوائية يتمّ تطويرها بالإسكندرية، وتمّ تسليم الوحدات السكنية كاملة التجهيزات والمرافق والفرش والأثاث والأجهزة الكهربائية، كما تمّ إنشاء وحدة خدمية بها تتضمن مسجد يتسع لـ800 مصلى ومستشفى سعة 175 سريرًا ومركز تدريب مهني ومبنى سوق تجاري، إضافة إلى مركز لذوي الاحتياجات الخاصة وجمعية استهلاكية وفرن آلي ومركز رياض أطفال.