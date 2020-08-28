أوقاف الأقصر أتمت الاستعداد.. صلاة الجمعة بتدابير ومتابعة مستمرة

أعلن سيد محمد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، انتهاء استعدادات المديرية لافتتاح المساجد المقررة لاستقبال روادها لأداء صلاة الجمعة، اعتبارًا من الغد تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.

واستمرت مديرية الأوقاف بالأقصر في العمل بالإجراءات الاحترازية على قدم وساق يوميًا، في حملات خاصة تضمنت تكثيف أعمال التعقيم والتطهير للمساجد، حفاظًا على الصحة العامة للعاملين والمواطنين المترددين عليها، وذلك في كل نطاق جغرافي تابع لكل إدارة مع استمرار المتابعة الشخصية لمديري الإدارات لهذا الأمر والمتابعة المستمرة مع إدارة الدعوة، استعدادًا لافتتاح المساجد لاستقبال روادها لأداء صلاة الجمعة وذلك طبقاً لتوجيهات وزارة الأوقاف.

وعقد سيد محمد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، بناء على تعليمات الوزارة اجتماعًا موسعًا مع قيادات الدعوة بالمديرية ومديري الإدارات التابعة للمديرية، لمناقشة تجهيزات 1243 مسجدًا لفتحها في صلاة الجمعة غدًا، في إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوي بالمساجد والإدارات التابعة لمديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر.

الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات الدعوية، من بينها استعدادات المديرية لافتتاح المساجد لأداء صلاة الجمعة طبقًا للتعليمات الوزارية، وكذلك الالتزام باستمرارًا العمل بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والتنويه بمواصلة حملة تعقيم المساجد والتي بدأت من الإثنين الماضي وحتى يوم الخميس المقبل، حفاظًا على الصحة العامة للعاملين والمواطنين المترددين عليها.

واتخذت المديرية العديد من الإجراءات قبل تنفيذ قرار الوزارة بعودة صلاة الجمعة اعتبارًا من الغد، عقب توقف دام لـ5 أشهر.

1- التأكيد على وضع واستكمال وضع علامات التباعد، بكامل مساحة المساجد التي تقام بها الجمعة.

2- التشديد على حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال، واجتهادهم في الاستعداد لعودة صلاة الجمعة.

3- منع أي إجازات غير وجوبية لجميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال.

4- الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية وألا يزيد وقت الخطبة عن 10 دقائق، والالتزام بموضوع الوزارة.

5- عدم فتح دورات المياه ودور المناسبات وعدم إقامة الجنائز أو زيارة الأضرحة.

6- فتح جميع المساجد الكبرى بشرط الالتزام بضوابط الوزارة، وفي حالة حدوث أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالف.

7- الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من ارتداء للكمامة.

8- مراعاة التباعد وإحضار السجادة وفتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق، وغلقها فور انتهاء الصلاة مباشرة.

9- الاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط.

10- شن حملات تعقيم وتطهير واسعة للمساجد التابعة، استعدادا لخطبة الجمعة.