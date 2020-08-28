5 سنوات على استشهاد هشام بركات.. القاتل أمام العدالة

في 29 يوليو من عام 2015 ارتقى المستشار هشام بركات النائب العام السابق شهيدًا بالقرب من منزله في النزهة، وبعد 5 سنوات من الهروب نجحت أجهزة الأمن في القبض على المتهم الرئيسي بقتله وهو القيادي الإخواني البارز محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان المسلمين بعد هروبه من اعتصام رابعة المسلح.

صباح يوم الجريمة ارتدى المستشار هشام بركات بذلته الأنيقة، وودع زوجته كما يفعل كل يوم، وسار نحو سيارته المصفحة وانطلق بصحبة موكبه المكون من أكثر من 5 سيارات إلى محل عمله فى وسط القاهرة بدار القضاء العالى، وما إن ابتعد عن بيته مسافة 300 متر، حتى تحول الأبيض إلى أسود والأسود إلى رمادي، ثم طغى اللون الأحمر على المشهد بالكامل بسبب شدة الانفجار الذى التهم 3 سيارات من موكبه و7 سيارات خاصة.

لم تفلح السيارة المصفحة في صد الموجة الانفجارية الشديدة التي قتلت النائب العام، لم يعلم النائب العام المستشار هشام بركات أن خروجه إلى عمله صباح يوم الاثنين سيكون الأخير في حياته، وأنه سيستشهد في النصف الأول من شهر رمضان.

قبل عامين، وتحديداً في شهر يوليو 2013، وافق مجلس القضاء الأعلى على اختيار نائب عام جديد، خلفاً للمستشار طلعت عبدالله الذي عزلته محكمة النقض من موقعه، ومنذ ذلك الحين، جلس المستشار هشام بركات على كرسي النائب العام، قبل أن يرحل عن عالمنا أمس.

عملية اغتيال النائب العام سبقها قبل ثلاثة أشهر إلقاء عبوة ناسفة بالقرب من نافذة مكتبه بدار القضاء العالي بوسط القاهرة، لكن الحدث الإرهابي الذى استهدف موكبه كان شديداً، حيث أصيب النائب العام نتيجة الهجوم على موكبه بسيارة مفخخة استهدفت سيارته ونُقل إلى المستشفى، وتوفي النائب العام عن عمر ناهز 65 عاماً، بعد تأثره بتهتك في الرئة والكبد ونزيف داخلي حاد لم يتمكن الأطباء من السيطرة عليه.

قبل توليه منصب النائب العام شغل "بركات" العديد من المناصب بالهيئات القضائية المختلفة بدأها وكيلاً للنائب العام مطلع السبعينات وتدرج بالنيابة العامة حتى أصبح عضواً بإحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، ثم ندب لرئاسة المكتب الفنى لمحكمة استئناف الإسماعيلية إبان رئاسة المستشار نبيل صليب لها، وخلال تلك الفترة كانت محكمة جنايات بورسعيد تنظر قضية أحداث استاد بورسعيد التى راح ضحيتها 74 مشجعاً من جماهير الأهلى، بالإضافة إلى نظر قضية الهروب من سجن وادى النطرون أمام محكمة مستأنف الإسماعيلية أثناء رئاسة "بركات" للمكتب الفني لمحكمة استئناف الإسماعيلية.

ومع تولي المستشار نبيل صليب رئاسة محكمة استئناف القاهرة، عاد المستشار هشام بركات للقاهرة رئيساً للمكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة ولم يستمر بها سوى أسابيع قليلة تولى بعدها منصب النائب العام.