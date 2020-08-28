خبير يوضح كيف يجري تسعير الصيانة بمراكز الخدمة

يعاني كثير من مستهلكي السيارات في مصر من مشكلة ارتفاع أسعار صيانة السيارات في مراكز الخدمة، ويتهم كثير من تلك المراكز بالمغالاة في الأسعار.

وفي هذا الصدد، قال المهندس محمد عبد الصمد لـ "الوطن"، إن كل المصنعين في العالم يقومون بتحديد قيمة مصنعية تغيير قطع الغيار وفق معايير يجري تحديدها، من خلال حساب الوقت اللازم لتغيير قطعة الغيار في السيارة.

وتقوم الشركة بحساب الوقت الذي يستغرقه الفني المحترف في تغيير القطعة، والوقت الذي استغرقه الفني غير المحترف، وتقوم بوضع وقت متوسط بين الذي يستغرقه كل منهم، وتحدد تلك القيمة لكل وكلائها في العالم.

وأضاف أن تغيير قطع الغيار يختلف من سيارة لأخرى، فهناك سيارة تستغرق وقت أكبر من سيارة أخرى لتغيير نفس قطعة الغيار.

وأكد أن 90% من مراكز الخدمة المعتمدة تعمل بتلك التسعيرة، ويجب على المستهلكين أن يعلموا أن الصيانة يجري اعتمادها بالساعة.