"محلية مطاي" تشن حملة لمنع انتظار سيارات الأجرة خارج الموقف

وجه خالد عبدالرؤوف، رئيس مدينة مطاي بالمنيا، الموظفين بمنع تواجد أي سيارة أجرة خارج الموقف لتسهيل حركة المرور وتفادي التكدس بالشارع.

كما تابع رئيس المدينة أعمال الصرف الصحي بقرية أبوان التي تجرى منذ أيام، بعد مطالبة الأهالي بكسح المياه التي ارتفع منسوبها وأثرت على منازلهم.

كما تابع المهندس علي محمد كويس، نائب رئيس المركز، أعمال صيانة نافورة ميدان صلاح الدين بحي جنوب المدينة، إذ جرى صيانة الكهرباء بها ومحرك المياه وتشغيلها تجريبيا.