إصابة 4 في مشاجرة بين سائقي "توك توك" بسوهاج

أصيب 4 أشخاص بطعنات وسحجات، إثر مشاجرة اندلعت بين سائقي "توك توك" بدائرة مركز طهطا بسوهاج، حيث جرى ضبط طرفي المشاجرة ونقل المصابين إلى المستشفى، وأخطرت النيابة العامة.

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا بوجود مشاجرة ومصابين بناحية دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط المركز إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أن المشاجرة بين كل من طرف أول "صلاح.ص.ا" 20 عاما، سائق توك توك، مصاباً بجرح قطعي شبه نافذ بالصدر وسحجات متفرقة بالجسم، وجرى نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي، و"البدري.ع.ا"، 18 عاما، طالب مصاباً بسحجات بالكتف الأيسر والقدم اليمنى.

وطرف ثان "محمد.ح.م"، 19 عاما، سائق توك توك، و"وليد.م.ا"، 25 عاما، عامل، مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، الطرفان يقيمان بذات الناحية.

جرى ضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها، بسبب أولوية تحميل الركاب.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.