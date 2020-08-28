غلق 10 جراجات مخالفة في حملة مكبرة بدمياط

شنت الإدارة الهندسية بالوحدة بمدينة رأس البر برئاسة اللواء عماد حمدي حملة مكبرة جديدة بالاشتراك مع قوات قسم شرطة رأس البر، حيث تم تنفيذ 6 قرارات إدارية لغلق وتشميع 10 جراجات مخالفة، والتي تستخدم في غير الغرض المخصص لها كمأوى سيارات وإزالة برجولا مخالفة كانت مقامة أمام أحد الجراجات، بالإضافة لغلق إحدى الكافيتريات المخالفة بمنطقة النيل الشعبي.

يأتي ذلك لعدم التزامها بقرار رئيس مجلس الوزراء بمنع استخدام الشيشة وفقًا لخطة الدولة وما تشمله من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشار العدوى بين المواطنين، وذلك أثناء جولة نائب محافظ دمياط وذلك في إطار متابعات الوحدة اليومية وحملاتها المستمرة لمتابعة الانضباط في الشارع ورفع كل المخالفات.