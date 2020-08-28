وضع حجر أساس مشروع إحلال وتجديد الوحدة الصحية بالطوابية في أسيوط

وضع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حجر أساس مشروع إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية الطوابية التابعة لمركز الفتح بـ 5 ملايين و112 ألف جنيه، والتي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتفقد المحافظ معدلات التنفيذ واستمرار العمل، ضمن خطة الدولة والمنفذة تحت إشراف وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط بقطاعات الصحة والأبنية التعليمية ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والرصف وقطاعات الخدمات في 60 قرية بقرى ومراكز المحافظة الأكثر احتياجًا، معلنًا تقديمه كل سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تحقيقًا لرؤية مصر 2030.

وقال محافظ أسيوط إن الوحدة الصحية بالطوابية سيجرى إنشاؤها على مساحة 1083 مترا، وتبلغ مساحة المبنى فقط 650 مترا بتكلفة 5 ملايين و112 ألف جنيه، وبمدة تنفيذ 5 أشهر ونصف، ضمن الوحدات الصحية الجديدة الجاري إنشاؤها بالقرى والمراكز، والتي تتمثل في إحلال كلى وتطوير وتجهيز 27 وحدة صحية بقيمة 384 مليون جنيه بمدة تنفيذ 7 أشهر.