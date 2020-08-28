ماكرون يتوجه لبيروت للضغط على النخبة السياسية الحاكمة

قال مسؤول بالرئاسة الفرنسية، اليوم، إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى بيروت الأسبوع المقبل للضغط على الساسة اللبنانيين؛ للمضي قدما في تشكيل حكومة يمكنها أن تطبق إصلاحات عاجلة.

وقال المسؤول للصحفيين، قبل زيارة ماكرون لبيروت يومي الاثنين والثلاثاء، "قال الرئيس إنه لن يستسلم، قطع على نفسه عهدا بفعل كل ما هو ضروري وممارسة الضغوط اللازمة لتطبيق هذا البرنامج"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأضاف المسؤول أن الوقت حان لتنحي الأحزاب السياسية اللبنانية جانبا مؤقتا، وضمان تشكيل حكومة تعمل على التغيير.

ودعت الرئاسة اللبنانية، اليوم، إلى استشارات نيابية ملزمة دستورياً لاختيار رئيس جديد للحكومة، بعد أكثر من أسبوعين على استقالة حسان دياب.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان "جرى تحديد موعد الاستشارات النيابية يوم الاثنين المقبل، وتعد دوائر رئاسة الجمهورية جدول المواعيد ليعلن فور جهوزه".

وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، في 10 أغسطس الجاري استقالة الحكومة، بعد أسبوع على الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس، وتسبب في مقتل وإصابة المئات، كما أحدث دمار هائل في العاصمة اللبنانية.