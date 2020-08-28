نيللي وشريهان ومعكم منى الشاذلي دليل القنوات الفضائية اليوم

مع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية كالتالي:

المسلسلات التليفزيونية

DMC دراما

عرض مسلسل "سفر الأحلام" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الثاني الساعة 7 مساءً، و"نيللي وشريهان" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "عوالم خفية" الساعة 9 مساءً.

ON دراما

عرض مسلسل "رحلة السيد أبو العلا البشري" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "زيزينيا ج1" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "30 يوم" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "بركة" الساعة 11 مساءً.

CBC دراما

عرض مسلسل "طلعت روحي" الساعة 5 مساء، "الميزان" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "اختفاء" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "بين السرايات" الساعة 8 مساءً.

الأفلام العربية والأجنبية

سيما

عرض فيلم "بنات وسط البلد" الساعة 4 مساء، و"بنت اسمها محمود" الساعة 7.30 مساء، وفيلم "عائلة الفك المفترس" الساعة 10 مساء.

روتانا سينما

عرض فيلم "الأخوة الأعداء" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "1/2 ساعة جواز" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "أزمة شرف" الساعة 5:30 مساءً، و"حرب أطاليا" الساعة 8 مساءً، وفيلم "مراتي وزوجتي" الساعة 10 مساءً.

MBC 2

عرض فيلم "School of Rock" الساعة 12:30 ظهرًا، و"The Amazing Spider-Man" الساعة 2.30 مساءً، و"The Amazing Spider-Man 2" الساعة 5 مساءً، وفيلم "Thor: Ragnarok" الساعة 8 مساءً، و"Logan" الساعة 10.30مساء.

البرامج الترفيهية

CBC

عرض برنامج "معكم منى الشاذلي" الساعة 9 مساء.

MBC مصر

عرض برنامج "‎رامز واكل الجو" الساعة 10 مساءً، وبرنامج "أسعد الله مساءكم ج3" الساعة 10:30 مساءً.