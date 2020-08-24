Ice Age وصاحبة السعادة.. الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "مطاردة في الممنوع" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "بخيت وعديلة" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "سنة أولى نصب" الساعة 5:30 مساءً، وفيلم "الآنسة مامي" الساعة 8 مساءً، وفيلم "فتّح عينيك" الساعة 10 مساءً، والفيلم الكوميدي "كتكوت" الساعة 12 منتصف الليل.

MBC 2

عرض فيلم The Dressmaker الساعة 2 ظهرًا، وفيلم Ice Age بأجزائه الثلاثة الساعة 4:30، و6 و8 مساءً، وفيلم Ferdinand الساعة 10 مساءً، وGarfield الساعة 12 منتصف الليل.

المسلسلات التلفزيونية

DMC دراما

عرض مسلسل "سفر الأحلام" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الأول الساعة 7 مساءً، و"شبر ميّة" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "عوالم خفية" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "ممالك النار" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "إلا أنا" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "رأفت الهجان" الجزء الثاني الساعة 12 منتصف الليل.

MBC مصر2

عرض مسلسل "أبو البنات" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "الحساب يجمع" الساعة 9 مساءً، و"ألف ليلة وليلة" الساعة 10 مساءً، و"الكبير أوي ج5" الساعة 11 مساءً، و"عيون القلب" الساعة 11:30 مساءً.

ON دراما

عرض مسلسل "ساكن قصادي" الجزء الثاني الساعة 6 مساءً، ومسلسل "بنت من شبرا" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "30 يوم" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث الساعة 9 مساءً، ومسلسل "البرنس" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "أرض النفاق" الساعة 11 مساءً.

CBC دراما

عرض مسلسل "الميزان" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "نسر الصعيد" الساعة 7 مساءً، و"بين السرايات" الساعة 8 مساءً، و"الطوفان" الساعة 9 مساءً، و"فرصة تانية" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "رجالة البيت" الساعة 11 مساءً، و"طلعت روحي" الساعة 12 منتصف الليل.

البرامج الترفيهية

DMC

عرض برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة إسعاد يونس الساعة 11 مساءً.

MBC مصر

عرض برنامج "100 ريختر" الساعة 5 مساءً، وبرنامج "أشرف يقدمه أيمن" الساعة 5:30 مساءً، و"‎رامز واكل الجو" الساعة 10 مساءً، وبرنامج "أسعد الله مساءكم ج3" الساعة 10:30 مساءً، وبرنامج "اللعيب مع رزان ومهيب" الساعة 11 مساءً.

CBC

عرض برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" الساعة 3 عصرًا.

القاهرة والناس

عرض برنامج "عايشة شو" مع الإعلامية عايشة عثمان الساعة 11 مساءً.

OnE

عرض برنامج "راجل و2 ستات" الساعة 4:30 عصرًا.