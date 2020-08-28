محافظ الأقصر يصدر قرارا بعودة الموظفين وإلغاء الإجازات الاستثنائية

أصدر المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، القرار رقم 442 لسنة 2020، بخصوص الإجازات الاستثنائية، بعودة جميع العاملين إلى مقر عملهم، ابتداءً من مطلع سبتمبر المقبل، باستثناء الحالات المصابة بكورونا أو المخالطين، حيث يمنح لهم إجازة 14 يومًا مع الالتزام بارتداء الكمامات واستخدام المطهرات وسبل الوقاية المختلفة.

وشمل القرار الذي أصدره المحافظ، في مادته الأولى عودة جميع العاملين بكامل قوتهم إلى مقر عملهم اعتبارا من 1 سبتمبر 2020، بمقر الديوان العام للمحافظة والإدارات المختلفة، وكذلك المراكز والمدن والأحياء، والمديريات الخدمية التابعة للمحافظة بما لايخالف قرارات الوزير المختص لكل مديرية، وفي المادة الثانية تقرر أن يمنح الموظفين الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم إجازة استثنائية 14 يومًا من تاريخ الإبلاغ أو حتى شفاؤه.

وشملت المادة الثالثة بالقرار أن يتم ارتداء الكمامات لجميع العاملين بمقر العمل واستخدام النظافة والمطهرات، وفي المادة الرابعة لا يسري هذا القرار على الإجازات الوجوبية الممنوحة للعاملين، وفي المادة الخامسة يلغى كل من يخالف ذلك من قرارات، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر 2020.