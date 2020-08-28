أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة تتخذ خطوات جادة للقضاء على مشكلة الكلاب الضالة من خلال إجراء عمليات تعقيم لإيقاف التناسل بالاستعانة بصيادي كلاب متخصصين، وإحدى جمعيات الرفق بالحيوان، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة.

وقال المحافظ في تصريح صحفي له، اليوم الجمعة، إنه جرى الانتهاء من إجراء 95 عملية جراحية لتعقيم الكلاب الضالة بمدينة شرم الشيخ، بينها 88 عملية للإناث، خلال ثلاثة أشهر فقط، وتعقيمها ضد السعار ووضع علامة بالأذن، لبيان حالة الكلب بأنه آمن، وذلك عن طريق أطباء بيطريين بالمحافظة.

وأكد المحافظ استمرار تلك العمليات بجميع مدن المحافظة، لمنع قتل الكلاب خاصة بالمدن السياحية للحفاظ على المظهر الحضاري أمام دول العالم.

وأشار إلى أنه جارٍ دراسة تخصيص مكان بالمحافظة لإحدى جمعيات الرفق بالحيوان بمنطقة السفاري بشرم الشيخ، للمساهمة في إيواء هذه الكلاب وإجراء تلك العمليات وفقًا للمعايير الدولية، بشرط أن تكون هذه الجمعية غير هادفة للربح.