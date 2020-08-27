7 إنجازات للهجرة خلال 2020 أبرزها التعامل مع مشكلات العالقين

تعاملت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، على مدار 6 أشهر مع عدد من القضايا التي أظهرت وقوف الدولة المصرية إلى جانب أبنائها في الخارج، ويرصد التقرير التالي أهم إنجازاتها، كما يلي:

1. أنتجت وزارة الهجرة فيلما بكل اللغات يتحدث عن حق مصر التاريخي في مياه النيل، جرى توزيعه على السفارات والقنصليات لمساعدة الجاليات في جهودهم لتوصيل صوت مصر للرأي العام العالمي.

2. تصوير فيديو لتوضيح كل ما يتعلق بالانتخابات مثل دور مجلس الشيوخ، وكيفية التسجيل على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، وآلية التصويت من خلال البريد السريع.

3. "العالق"، فعندما أغلقت المطارات وجدنا استغاثات ومناشدات كثيرة من مصريين يعملون في الخليج ممن كانوا في إجازات في مصر، أو من المصريين في الخارج الذين كانوا متواجدين للسياحة أو العمل أو الدراسة، واستجابت الدولة وأعادتهم لمصر.

4. تصميم استمارة "نورت بلدك" التي تم توزيعها على المصريين في الطائرات وعلى المدن الجامعية في مناطق العزل، كما طرحت أونلاين بهدف جمع بيانات عن العائدين من الخارج وتحليل البيانات لتوزيع نتائجها على وزارتي التجارة والصناعة والتنمية المحلية.

5. تعاملت مع العديد من القصص الإنسانية، بينها تعرض طالب مصري في إنجلترا لحادث سيارة مأساوي وتم التواصل مع الأب في مصر وسافر لابنه على متن طائرة شحن، كما تمكنت وزارة الهجرة من إعادة جثمان الطالب المصري المتوفى في ماليزيا والانتهاء من الإجراءات والأوراق المتعلقة بعودته.

6. تواصلت مع الأطباء المصريين في الخارج، مثل الدكتور أشرف الفقي في واشنطن، والدكتور هشام العسكري في لوس أنجلوس، وغيرهم ممن شاركوا في جلسات وورش عمل عبر الإنترنت مع الجامعات والوزارات للتعرف على كيفية تعامل الدول مع جائحة كورونا، وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

7. منذ عام 2016 لم تخرج من مصر أي مركب للهجرة غير الشرعية، وكلف الرئيس بتنفيذ مبادرة "مراكب النجاة" للتأكيد على أننا لسنا ضد الهجرة الآمنة، فالمهاجر إضافة لمصر بالخارج، لكن الدولة ضد الهجرة غير الشرعية.