الجيزة تزيل 4 أدوار من عقار مخالف ببولاق الدكرور و4 عقارات مخالفة

أزالت محافظة الجيزة 4 أدوار من عقار مخالف آيل للسقوط، يصل ارتفاعه إلى 13 دور بشارع حسن عطية راشد متفرع من شارع ترعة المجنونة بحوض الذوات بحى بولاق الدكرور.

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الإزاله جاءت تنفيذا للقرار رقم 38 لسنهة 2020 الصادر من لجنة المنشآت الآيله للسقوط بضرورة تخفيف الأحمال وإزالة عد من الأدوار من العقار المخالف من الدور التاسع وحتى الثانى عشر بعد الأرضي، وذلك لما يمثل العقار من خطورة على العقارات المحيطة به بوضعه الحالى، وحفاظا على سلامه المواطنين.

أكد راشد أن المحافظة لن تتوانى عن حماية مواطنيها والحفاظ على سلامتهم، وعدم السماح بوجود ما يهدد أمنهم وسكينتهم، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من إزاله 4 أدوار من العقار المخالف، وفقا للأساليب الهندسية التي تضمن عدم الإضرار بالعقارات المحيطة به.

وفى نفس الإطار أشار محافظ الجيزة إلى أنه تم استكمال إزاله عقارين مخالفين غير متصالح بشأنهم بمنطقة سيدى عمار بحي العمرانية، وذلك استكمالا لمجهودات مواجهه مخالفات البناء وإزالتها.

مشيرا إلى أنه تم استكمال إزاله عقار مخالف بشارع الأنوار بمنطقة المريوطية بحى الطالبية، إضافه إلى أنه تم تنفيذ إزاله كليه لعقار مخالف مكون من 5 أدوار وأرضي بشارع ترعة الزمر بالمنيب بحي جنوب الجيزة.

وتم إزالة تعديات على مساحة 1800 م بمنطقة الشيخ عمان بمدينة الحوامدية،و5 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة بمنطقة غمازة الصغرى بمركز ومدينة الصف، وإزالة حالتي بناء مخالف تعديات على أراض زراعية بقرية وردان بمركز منشأة القناطر.