أماكن عرض فيلم الحوت الأزرق بالسينمات

تعرض السينمات المصرية حاليًا فيلم الحوت الأزرق، وتدور أحداثه حول لعبة "الحوت الأزرق" التي يستخدمها عدد كبير من المراهقين في ظل انشغال الآباء، وتتسبب في مخاطر كبيرة للأبناء.

أبطال الفيلم راندا البحيري، نيرمين محسن، حسني شتا، علاء مرسي، ندى بهجت، أحمد سلامة، ومخرج الفيلم علاء مرسي.

الفيلم يُعرض في سينمات صن سيتي، أمريكانا بلازا، مترو الإسكندرية، داندي مول، داون تاون، مدينتي، جالكسي، بوينت 90، سيتي سنتر ألماظة، فوكس مول مصر.

فيلم الحوت الأزرق، تأليف حسام الدين، ويعد التجربة الثانية في الإخراج للفنان علاء مرسي، وكانت التجربة الإخراجية الأولى للفنان والمخرج علاء مرسي في السينما هي فيلم "بوقة فقارة" عام 2016، وهو فيلم كويتي كوميدي من بطولة "هيا الشعيبي، أحمد العونان وشهاب حاجيه".