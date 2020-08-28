دير السريان: استقبال الزائرين وخلوات الكهنة اعتبارا من الثلاثاء

أعلن دير السيدة العذراء مريم المعروف بدير السريان في وادي النطرون، استقبال الزائرين من مستقلي السيارات الملاكي والميكروباص فقط، واستئناف خلوات الكهنة بموجب حجز مسبق، ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل.

وخصص الدير رقم "01276006061" لحجز الخلوات عبر تطبيق "واتساب"، فيما اعتذر الدير عن عدم استقبال الشباب للخلوة.

واشترط الدير لتحقيق ذلك التزام الجميع بكافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي تشمل "ارتداء الكمامة" و"التباعد الاجتماعي" و"الامتناع عن المجىء للدير لمن يعانون من ارتفاع ولو طفيف في درجة حرارة الجسم، أو السعال أو التهاب الحلق أو أي أعراض تنفسية بأي شكل من الأشكال".

واختتم الدير بيانه الذي نشره المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وحمل توقيع الأنبا متاؤس أسقف ورئيس الدير، أنه يصلي إلى الله من أجل سلامة الجميع.