أخبار البنوك.. كيف تحصل على قرض السيارة الصيني بتمويل يصل لمليون جنيه؟

يقدم عدد من البنوك خدمة قرض السيارة الصيني للموظفين بالقطاع الخاص أو الحكومي، وكذلك أصحاب الأعمال والمهن الحرة، بأسعار وشروط ومدد سداد متباينة.

وتشترط بعض البنوك أن تتوافر في العميل شروط معينة، وتنخفض الفائدة على قرض السيارة حال تحويل الراتب أو القسط على البنك، إضافة لإمكانية الحصول على الحد الأقصى المتاح للقرض.

وتستعرض "الوطن" في إطار خدمة أخبار البنوك التي تقدمها للمتابعين والقراء بشكل يومي، تفاصيل الحصول على قرض السيارة الصيني في بنكي الأهلي ومصر على النحو التالي:

قرض السيارة الصيني من البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري قرض السيارات الصينية بالشروط الآتية:

- قيمة التمويل تتراوح بين 20 ألف جنيه كحد أدنى ومليون جنيه كحد أقصى حسب الدخل.

- يشترط ألا يقل صافي الدخل عن 1500 جنيه شهريًا.

- يشترط ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا في نهاية القرض.

- تكون نسبة التمويل 50% من إجمالي قيمة السيارة ماعدا سيارات (اسبرانزا).

- نسبة الفائدة تصل لـ17.5% متناقصة.

- نسبة الاستقطاع من الدخل الشهري تصل لنسبة 50%.

- تتراوح مدة سداد القرض من من 12 شهرًا إلى 48 شهرًا.

- في حال طلب القرض بضمان إثبات الدخل يشترط أن يكون الحد الأدنى لمدة العمل 6 أشعر، وفي حال تحويل الراتب يشترط أن يكون الحد الأدنى لمدة العمل 3 أشهر.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض:

- خطاب معتمد من جهة العمل موجه للبنك بتاريخ التعيين وصافي الدخل.

- صورة من بطاقة الرقم القومي السارية.

- طلب الحصول على القرض.

- عرض سعر السبارة.

- إيصال مرافق حديث (كهربا - مياه - غاز) لم يمر عليه ثلاثة أشهر.

قرض السيارة الصيني من بنك مصر

- القرض متاح للعملاء وغير عملاء بنك مصر.

- قيمة التمويل تتراوح من 15 ألف جنيه كحد أدنى، وتصل إلى 750 ألف جنيه كحد أقصى حسب المرتب.

- نسبة التمويل تصل إلى 90% من قيمة السيارة في حالة ضمان المرتب، و50% في حال الضمان بأي من برامج الأوعية الادخارية الأخرى.

- تتراوح فترة السداد من 12 شهرًا إلى 96 شهرًا.

- يشترط ألا يقل سن العميل عن 21 عامًا ولا يزيد عن 65 عامًا أو سن المعاش أيهما أقرب.

- يشترط ألا يقل صافي الدخل عن 1000 جنيه، وألا تقل مدة العمل عن 3 أشهر.

- نسبة الفائدة تصل لـ17.5% متناقصة.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض:

- تعهد من جهة العمل بطلب القرض.

- صورة من بطاقة الرقم القومي السارية.

- عرض سعر السيارة من المعرض.

- إيصال مرافق حديث (كهربا - مياه - غاز) لم يمر عليه ثلاثة أشهر.

- نموذج تأمين على الحياة يتم إمضاءه مع العميل بالفرع.