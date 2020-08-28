أول صلاة جمعة في "أبي العباس المرسي" بعد توقف 5 أشهر (صور)

أدى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صلاة الجمعة، اليوم بمسجد سيدي أبي العباس المرسي، حيث تعد تلك أولى صلاة للجمعة تؤدى بالمساجد بعد توقف دام نحو 5 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا، وذلك بحضور محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد الشريف ضرورة وعي رواد دور العبادة والتزامهم الكامل بجميع الإجراءات والتعليمات، لا سيما علامات التباعد بالمساجد، والتعاون مع مؤسسات الدولة في ذلك الشأن حفاظا على سلامتهم.

وأوضح الشريف، أن المساجد بنطاق محافظة الإسكندرية شهدت خلال الفترة الماضية حملات تعقيم وتطهير مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.