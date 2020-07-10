"أوقاف الإسكندرية" تحصد المركز الثاني في بيع صكوك الأضاحي

حصدت مديرية أوقاف الإسكندرية المركز الثاني على مستوى الجمهورية، في حصيلة بيع صكوك أضاحي عيد الأضحى المبارك هذا العام.

وقال محمد خشبة، وكيل الوزارة بالإسكندرية، في بيان له، اليوم الجمعة، إنه جرى بيع 1100 صك أضاحي حتى الآن، مشيرا إلى أنه جرى التعريف بمشروع صكوك الأضاحي بمناطق برج العرب والساحل الشمالي.

وخصصت مديرية أوقاف الإسكندرية 11 لجنة لتلقي الأموال من الراغبين في شراء صكوك الأضاحي، فضلًا عن وجود مقار بالمساجد الكبرى.

وحددت الأوقاف سعر صك الأضحية بـ ١٨٠٠ جنيه مصري، ويستمر تلقى الأموال من الراغبين في شراء صكوك الأضاحي حتى يوم وقفة عرفات.