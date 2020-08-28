قافلة طبية لتوقيع الكشف على أهالي أبوزنيمة بجنوب سيناء مجانا

أعلنت مديرية الشؤون الصحية في محافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، توجه قافلة طبية مجانية إلى المركز الحضري بمدينة أبوزنيمة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، إنه جرى تنظيم القافلة في إطار خطة المديرية لاستئناف العمل بالقوافل العلاجية بجميع المدن، بهدف تقديم الخدمات والرعاية الطبية المجانية للمناطق الأكثر احتياجًا للمواطنين داخل الوديان والتجمعات البدوية بالمحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة، أن القافلة تضم عدة تخصصات طبية من خلال عيادات متنقلة في الباطنة، والأطفال، والجراحة، والجلدية، والأسنان، والمسالك البولية، والنساء والتوليد، والأنف والأذن والحنجرة، إضافة إلى عيادة تنظيم أسرة، ومعمل، وصيدلية لصرف الدواء اللازم بالمجان.

وذكر أن الفريق الطبي سيوقع الكشف والفحص الطبي على أهالي مدينة أبوزنيمة والقرى والوديان التابعة لها مجانًا.