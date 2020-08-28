التزام واسع بالإجراءات الاحترازية في أول صلاة جمعة بـ"بن الفرات"

التزم المصلون في مسجد أسد بن الفرات بحي الدقي، بشكل كبير بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورنا المستجد، في أول صلاة جمعة بعد انتهاء حظر صلاوات الجمعة الذي فرضته الحكومة ضمن إجراءاتها الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

وتوافد المصلون على المسجد مبكرا وبعضهم من قبل رفع آذان الجمعة، وارتدى معظمهم الكمامات واصطحبوا سجادات الصلاة الخاصة بهم معهم، بينما علا صوت إمام المسجد قائلا في الميكروفون: "لا يرد أحد أبدا عن دخول المسجد، لكن في نفس الوقت لا يدخل إلا بعد الالتزام بالتعليمات (الخاصة بارتداء الكمامة وإحضار سجادة الصلاة والمحافظة على التباعد)".

وأغلقت إدارة المسجد باب مبنى المسجد من الداخل بعد أن تواجد به أقل من نصف طاقته الاستيعابية، وأخبرت المصلين بالتوجه إلى مصلى النساء الذي خصصته للرجال، فيما ظل توافد مزيد من المصلين على الساحة المفتوحة للمسجد مع المحافظة على مسافات معقولة بين كل مصلٍ والآخر.

وبدت الفرحة على وجوه كثير من المصلين الذين عبروا عن سعادتهم وترحيبهم بقرار عودة صلاة الجمعة للمرة الأولى منذ شهور مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، واعتبر الحاج سيد عبد الله، رجل ستيني على المعاش، أن مجيئه بمثابة "تدعيم للإسلام"، مؤكدا في الوقت نفسه "أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حتى يزيح الله عنا الغمة".

وأكد خطيب الجمعة في خطبته على المصلين أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، قائلا: "إنك بالتزامك بالإجراءات الاحترازية، ومنها ارتداء الكمامة، وإحضار سجادة الصلاة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، تكون سببا في فتح المسجد، لكن بتقصيرك في الالتزام بهذه الإجراءات قد تكون سببا في غلقه".

وحذر الخطيب في خطبته كذلك، من الشائعات التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تهدف إلى "بث الفرقة وخدمة أهداف الإرهاب"، داعيا المصلين إلى الاجتهاد والعمل من أجل رفعة مصر، بينما لم تتجاوز مدة الخطبة 10 دقائق، وأنهاها الخطيب بالدعاء لمصر بالخير وأن يحفظها الله.

واعتبر إمام المسجد الشيخ زين العابدين، في تصريحات لـ"الوطن" أن تجربة أول صلاة جمعة بعد الحظر نجحت، مشيدا بأداء المصلين الذي رأى أنهم التزموا بالإجراءات الاحترازية التي اعلنت وزارة الأوقاف، قائلا "الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة صلاة الجمعة في المسجد من جديد".