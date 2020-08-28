نقيب موسيقيين تونس: "على جثتي إقامة حفلات شاكوش وزملائه"

كشف الفنان ماهر همامي، رئيس النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة، أن حفلات مطربي المهرجانات الغنائية حسن شاكوش وزملائه لن تقام في تونس إلا على جثته، وإن حدث ذلك دون رغبته سيقوم بتصعيد الأمر لأعلى الجهات في الدولة التونسية والتي ربما تصل إلى الرئاسة.

وقال همامي لـ"الوطن": "نحن في النقابة التونسية لدينا بروتكولات تعاون مع عدد من النقابات الموسيقية الكبرى بالوطن العربي مثل مصر والمغرب والأردن، وبعد اتصالات مع الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقين المصري، تأكدت من عدم شرعية المطربين الخمس الذين يحاولون الغناء في تونس، فهم ليسوا أعضاء نقابة بدولتهم، وممنوعين من الغناء بمصر وموقفهم غير قانوني، ولذلك سنرفض غنائهم بتونس".

وأضاف: "ليس لهم صفة رسمية في تونس، والموسيقيين التوانسة لهم الأولوية في الغناء على هؤلاء غير القانونيين، فنحن نفتخر لو كان سيغني في تونس هاني شاكر أو شيرين عبدالوهاب".

وعن احتمالية إقامة الحفل بدون رغبته، قال: "على جثتي أن يقام الحفل في تونس، ولو حدث ذلك سأصعد الأمر لأعلى مستوى في الدولة التونسية".

وسافر حسن شاكوش وعمر كمال وعدد من مطربي المهرجانات منذ أكثر من أسبوع لدولة تونس من أجل إقامة عدة حفلات بمختلف محافظات الجمهورية التونسية، وهم حالياً في الحجر الصحي الذي تفرضه تونس على كل القادمين من الخارج، وكان من المقرر أن تقام حفلاتهم الغنائية الأسبوع الماضي ولكنها تأجلت.