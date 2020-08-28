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"أمن المنيا" يكثف جهوده لكشف هوية سيدة عثر على جثتها بترعة

كتب:

اسلام فهمي
03:36 م | الجمعة 28 أغسطس 2020
جثه

جثه

تكثف إدارة البحث الجنائي في المنيا، من جهودها لكشف هوية سيدة عثر أهالي مركز مغاغه، على جثتها طافية بمياه ترعة الإبراهيمية بين مركزي مغاغة وبني مزار وترتدي كامل ملابسها.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام، مدير مباحث المديرية، بعثور أهالي مركز مغاغة على جثة لسيدة طافية بترعة الإبراهيمية.

انتقل المقدم عمر عامر رئيس مباحث مركز مغاغة، والنقيب عبد الرحمن غزاوي معاون مباحث المركز إلى موقع الحادث.

وتبين أن الجثة لسيدة ترتدي كامل ملابسها، وأنها قادمة من الجنوب إلى شمال، وجار فحص الجثة وكشف هويتها ومعرفة الملابسات والتأكد من مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

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