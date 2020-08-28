وكيل أوقاف الإسكندرية: لا مخالفات بأول صلاة جمعة.. والجميع التزم

قال الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة أوقاف الإسكندرية، اليوم، إن المديرية لم ترصد اى مخالفة في أول صلاة جمعة داخل المساجد التي تم افتتاحها في المدينة الساحلية وذلك بعد إغلاق دام لأكثر من 5 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "خشبة"، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن جميع المساجد التزمت بالتعليمات التى أقرتها وزارة الأوقاف ووزير الأوقاف حيال الإجراءات الاحترازية الوقائية وعدم دخول المصليين إلا بارتداء الكمامة واتباع تعليمات التباعد الاجتماعي.

وأكد أن الإسكندرية كلها التزم بالتعليمات، لافتا إلى أن المديرية في حالة تأهب واستعداد لعدة أيام لخروج هذا اليوم في تحسن صورة. وأوضح أن جميع الأئمة التزموا بالتعليمات المشددة التي لا تهاون في تنفيذها بكل صلاة الجمعة.

وأكد أن الإسكندرية ظهرت بصورة طيبة بأول صلاة جمعة، والجميع التزم، وهناك فرحة بين المصلين بعودة صلاة الجمعة للمساجد مرة أخرى، واشتياق لبيوت الله.