21 رسالة مهمة لرئيس النواب في ختام الانعقاد الخامس

أعدت الأمانة العامة لمجلس النواب، إنفوجراف توضيحيًا بالرسائل المهمة التي جاءت على لسان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، في ختام جلسات دور الانعقاد الخامس للبرلمان.

وجاءت رسائل رئيس مجلس النواب، كما يلي: