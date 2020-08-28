21 رسالة مهمة لرئيس النواب في ختام الانعقاد الخامس
كتب:
ولاء نعمه الله
05:36 م | الجمعة 28 أغسطس 2020
إنفوجراف بأبرز رسائل الدكتور على عبدالعال هذا الأسبوع
أعدت الأمانة العامة لمجلس النواب، إنفوجراف توضيحيًا بالرسائل المهمة التي جاءت على لسان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، في ختام جلسات دور الانعقاد الخامس للبرلمان.
وجاءت رسائل رئيس مجلس النواب، كما يلي:
- القيادة السياسية حريصة على تحقيق استراتيجية التنمية الوطنية الحقيقية.
- كانت هناك مراهنات على أنّ هذا المجلس لن يكمل مدته، وأنّ خطواته ستتعثر، ولن يملأ الفراغ الواقع في ترتيب مؤسسات الدولة.
- مجلس النواب تصدى وناقش قضايا شائكة كانت مهملة عبر سنوات.
- حمل نواب الشعب الرسالة وأدوا الأمانة وأوفوا بالقسم، وخاضوا غمار معارك عدة دون تقاعس لبلوغ ما يأمله الشعب من أهداف.
- المعارضة الوطنية هي التي تقول رأيها على أرض الوطن دون استقواء بالخارج.
- البرلمان أجرى جلسات الحوار المجتمعي في مختلف القضايا بنجاح، ما يؤكد حرصه على مساحة حرية الرأي وتبادل الأفكار.
- احتفى مجلس النواب بالدستور، ووضع نصوصه الجديدة في روحها ومضمونها موضع التطبيق، ولم تكن هذه المهمة سهلة، بل احتاجت لكثير من الانتباه والدروس والتحليل.
- لم يتهاون مجلس النواب عن أي عمل تشريعي يدعم مسيرة التطور والإصلاح مهما كانت الصعوبات والتحديات.
- مجلس النواب لم يسع لاستغلال المشاعر أو التلاعب بالمواطن، وقدم صالح الوطن والمواطن على أي شيء، ولو كان لذلك ثمن غالٍ.
- مجلس النواب واجه محاولات بائسة من البعض لفرض مقاطعة واسعة على المستوى الإقليمي والدولي.
- نجح المجلس بالتعاون مع الأصدقاء المخلصين من أبناء الوطن، في استعادة عضويتنا في البرلمان الدولي وغيرها من المؤسسات والمنظمات الدولية.
- نجح المجلس بالتعاون مع الدبلوماسية البرلمانية، في تعزيز جسور الصداقة والتعاون والشراكة مع مختلف برلمانات العالم، تأكيدا على الوجود المصري الفعال في المحافل الدولية.
- في ختام أعمال الجلسات البرلمانية لمجلس النواب، يدعم البرلمان ويبارك خطوات القيادة السياسية تجاه القضية الليبية، لتأثيرها الخطير المباشر على الأمن القومي المصري.
- انعقد المجلس بشجاعة وإقبال في ظل ظروف استثنائية غير مسبوقة تمر بها البلاد والعالم أجمع، وإجراءات احترازية مشددة فرضها علينا وباء كورونا، لكنه استكمل دوره التشريعي الداعم للدولة في مختلف ظروفها.
- معدل إنجاز مجلس النواب زاد في فترة كورونا رغم دقة الظروف، إذ سعينا لاستغلال كل دقيقة من وقت عمل البرلمان في سبيل إنجاز مهامه.
- حرصنا على حسن استغلال الوقت والمؤشرات والإحصائيات خير شاهد ودليل.
- مدينة القاهرة تشهد زحاما شديدا، وقرار عدم وصول القطارات القادمة من الوجه القبلي لمحطة رمسيس "تنظيمي"، يهدف لتخفيف التكدس عن المحطة الرئيسية، ولا يوجد به تمييز بين فئة وأخرى.
- هيئة الرقابة الإدارية حققت خلال السنوات القليلة الماضية إنجازًا كبيرًا في محاربة الفساد، وضبط العمل الإداري في الكثير من المؤسسات والجهاز الحكومي.
- التحية والشكر لوكيلي المجلس، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ونائبات البرلمان، وشبابه، على دورهم، ونذكر بوفاء كبير الدور المخلص للواء سامح سيف اليزل رحمه الله.
- أشكر رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة على تعاونهم البناء، وأحيي المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق على دعمه لمجلس النواب في اللحظات الأولى للبناء التشريعي.
- الشكر والتقدير للأغلبية والمعارضة والمستقلين لما قدموه من صورة مضيئة ومشرفة للممارسة البرلمانية المعاصرة التي تعمل للمصلحة الوطنية، في مناخ ديمقراطي أرسى دعائمه الرئيس عبدالفتاح السيسي.