حظك اليوم السبت 29-8-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

الأبراج هي تقسیمات للدائرة التي تمر فيها الشمس والقمر والكواكب الثمانية، وعدد الأبراج علی دائرة البروج 12 برجًا، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تتمسك بمبادئك ولا تدع المستجدات تشوشك، اهتم أيضا باعتماد الدقة في عملك ولا تستسلم لليأس.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تدرس جيدا الآراء والاقتراحات كي تتخذ قرارات سليمة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان سعد لمجرد، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يدفعك نحو المغامرة وقد يدفعك ذلك للتخطيط للقيام بسفر أو رحلة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الوقت مناسب لعقد لقاءات عاطفية أو لتحقيق تفاهم أو مصالحة مع من تحب وإذا كنت خاليا الوقت مناسب للارتباط.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة بدرية طلبة، ويوافق تاريخ ميلادها 24 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر وزحل متنافران في منزلي المال وعليك اليوم أن تتمهل في شئونك المهنية والمالية.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في مربع برجك وعليك أن تتحرك بحذر وأن تكون أكثر صبرا في تعاملاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة زبيدة ثروت، ويوافق تاريخ ميلادها 14 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك فلا تستسلم للعصبية، كن يقظا ولا تتورط في أقوال يصعب التراجع عنها.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا اتخذ مسافة كافية تفصلك عن المشاحنات مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد فلوكس، ويوافق تاريخ ميلاده 22 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

تنافر القمر مع فينوس في منزلي الصحة يطالبك اليوم أن تسترخي وأن تنظم جهودك ولا تهمل أي عارض صحي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

رغم انخفاض الطاقة، المريخ بمنزل الحظ يمنحك سحرا وتألقا ويدفعك نحو الاهتمام بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شيماء سيف، ويوافق تاريخ ميلادها 7 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يدعمك وتنجح في أن تكون مثالا يُحتذى به وتبدو مبادرا.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك اليوم باستقرار عاطفي وتشعر بسعادة لبلوغ أهدافك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة رجاء الجداوي، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر المعاكس في منزلك الرابع وقد يسبب لك اليوم صداما مع البعض وعليك أن تحترس وتصبر وتهدأ.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالمرونة، خصوصًا أن فينوس في وضع معاكس وقد يتسبب ذلك في خلافات وعليك أن تتجنبها.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة داليا البحيري، ويوافق تاريخ ميلادها 21 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يمدك بسرعة البديهة وتجد اليوم متنفسا لك من خلال نشاط يهمك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الفلك يدعم علاقاتك فلا تتردد في قبول دعوة الأحباب والأقارب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة ديانا كرزون، ويوافق تاريخ ميلادها 30 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

يتنافر القمر مع فينوس في منزلي المال وعليك أن تحترس من الناحية المهنية والاقتصادية والمالية.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالحذر في ردود أفعالك وفي إدارتك للمواقف ولشئونك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان حميد الشاعري، ويوافق تاريخ ميلاده 29 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يعمل لصالحك ويساعدك أن تفتن الآخرين بأفكارك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر اليوم في برجك يعدك بيوم رائع ومزاجك الحلو يخلب قلوب من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان أحمد عيد، ويوافق تاريخ ميلاده 6 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

يتنافر القمر مع فينوس في منزلي الصحة ومن المناسب اليوم أن تنظم جهودك وأن تكون أكثر عناية بصحتك وسلامتك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للعزلة وللتأمل وينفعك عدم إعلان أفكارك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان أحمد راتب، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويمنحك حماسا وطاقة ونشاطا.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الأحباب والأصدقاء يمثلون لك اليوم سببا أساسيا للسعادة، فلا ترفض دعوتهم.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة تحية كاريوكا، ويوافق تاريخ ميلادها 22 فبراير.