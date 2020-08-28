ملادينوف: الوضع في غزة وحولها يتدهور بسرعة

حذر المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف من أن "الوضع في غزة وحولها يتدهور بسرعة"، وفقا لما ذكرته وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء.

وقال ملادينوف، في تغريدات على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم، "يجب على المقاتلين الفلسطينيين وقف إطلاق القذائف والأجهزة الحارقة، ويجب على إسرائيل إعادة شحنات الوقود التابعة للأمم المتحدة من أجل الكهرباء".

وأشار المنسق الخاص للأمم المتحدة، إلى أن "تشديد الإغلاق يجعل الحياة داخل قطاع غزة لا تطاق، لقد انخفضت الكهرباء إلى 3 ساعات والمستشفيات بالكاد تعمل".

وأوضح ملادينوف: "في الوقت الذي يتدهور فيه الوضع في غزة، هناك زيادة سريعة في حالات الإصابة بفيروس كورونا بين السكان، في ظل نظام صحي متهالك، وانعدام الكهرباء والبطالة المتزايدة والنشاط العسكري المستمر والإغلاقات، أشعر بقلق شديد من أن التصعيد وشيك".

وحذر المنسق الأممي، من أنه "في ظل الظروف الحالية، لا يمكن لأي جهود وساطة أن تنجح في منع التصعيد وتحسين الوضع".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لاحتمال التصعيد في قطاع غزة.

ومنذ منتصف الشهر الجاري يشهد قطاع غزة تصعيدا ملحوظا بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية هناك.

وعلى أثر استمرار إطلاق البالونات الحارقة من القطاع شددت إسرائيل من قيودها على حركة دخول المواد إلى غزة بما فيها الوقود.