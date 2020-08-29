بدء تشغيل منظومة النقل الجديد من "بدر" إلى 5 مناطق الثلاثاء المقبل

تستعد مدينة بدر، لتوقيع عقد تشغيل منظومة النقل الجماعي الداخلي للمدينة بين مجلس أمناء المدينة وإحدى الشركات المتخصصة بالنقل الجماعي.

وأوضح عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه من المقرر تشغيل منظومة النقل الجماعي الداخلي من 1 سبتمبر المقبل، بتعريفة موحدة 3 جنيهات لجميع الخطوط بالمدينة، وذلك لتشغيل منظومة نقل داخلي تغطي المدينة بالكامل، وتجوب جميع الأحياء بها.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم تنفيذ اصطفاف للسيارات التي سيتم تشغيلها والمرور الميداني على خطوط السير المزمع العمل عليها بإجمالي 60 أتوبيساً، وهو الأمر الذي أكد قوة الشركة وجاهزيتها للعمل، مشيراً إلى أنه جارٍ تجهيز منظومة نقل للأقاليم مع ذات الشركة، والمقترح لها الخطوط التالية: (بدر/ الإسكندرية)، و(بدر / دائري - الخصوص)، و(بدر/ الزقازيق - المنصورة)، و(بدر/ أبو حماد - أبو كبير - فاقوس)، و(بدر / الإسماعيلية - بورسعيد)، وسوف يتم الإعلان قريبًا عن موعد تشغيل وتعريفة هذه الخطوط.

وأشار "مندور"، إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز مدينة بدر بالتنسيق مع مجلس أمناء المدينة، على التصدي للمشكلات الجوهرية التي تعاني منها المدينة منذ سنوات عديدة، وفي مقدمتها مشكلة النقل الداخلي والخارجي، وحرصاً على توفير منظومة نقل تضمن راحة السكان، وبتكلفة مناسبة.