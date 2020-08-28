استقرار مناسيب النيل الأزرق في الأحباس داخل ولاية الجزيرة السودانية

أعلنت غرفة طوارئ الخريف بولاية الجزيرة السودانية، استقرار مناسيب النيل الأزرق في أحباسه المختلفة داخل الولاية رغم الزيادات الكبيرة المعلنة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وكشفت الغرفة عن وضع كل إمكانياتها لمجابهة الفيضان المتوقع عبر جملة من نقاط الارتكاز على طول النيل الأزرق وفي مناطق الهشاشة التي شهدت فيضانات في الأعوام السابقة.

ودعت الغرفة السودانيين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر خاصة القاطنين على مجاري السيول وضفاف النيل الأزرق ومناطق الهشاشة.