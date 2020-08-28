الجيزة: عودة المياه للمناطق المقطوعة عنها الساعة 12 صباحا

يتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بخط قطر 1000 مم بمنطقة ناهيا، المغذي للخزان الياباني في الرماية، والذي تسبب في ضعف المياه عن عده مناطق بالهرم وفيصل ومتفرعاتهم، فضلا عن انقطاع المياه بمنطقة كفر طهرمس ومنشأة البكاري والمريوطية والمجزر الآلي باللبيني.

ووجّه محافظ الجيزة بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح، وإعادة ضخ المياه بانتظام تدريجيا للمناطق المتأثرة، لرفع المعاناة عن المواطنين.

كما وجّه اللواء أحمد راشد، شركة مياه الشرب بتوفير سيارات محملة بالمياة النقية الصالحة للشرب، للتحرك في الأماكن المتأثرة، وحال وجود عجز يمكن طلبها عن طريق الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.

وأعربت محافظة الجيزة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، عن أسفها لكسر خط المياه المشار إليه لأسباب طارئة، مؤكدة تواصل العمل ليلا ونهارا للانتهاء من الأعمال في موعد غايته الساعة 12 منتصف ليل السبت.