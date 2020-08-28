"توأم روحي" يربح 350 ألف جنيه في 24 ساعة

حقق فيلم "توأم روحي" للمخرج عثمان أبولبن، بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، 350 ألفا و921 جنيها أمس، متفوقا على فيلم "الغسالة" للمخرج عصام عبدالحميد، بطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم، الذي حقق 120 ألفا و919 جنيها، بحسب بيان صادر من الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحصد فيلم "الحوت الأزرق" للمخرج علاء مرسي 18 ألفا و396 جنيها، فيما حقق فيلم "الفلوس" للمخرج سعيد الماروق، بطولة تامر حسني وخالد الصاوي، 917 جنيها، بينما حقق فيلم "لص بغداد" للمخرج أحمد خالد موسى، وبطولة محمد إمام 500 جنيها.

يذكر أنّ الحكومة المصرية قررت تشغيل السينمات والمسارح بـ25% من طاقتها الاستيعابية أمام الجمهور، ضمن خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد.