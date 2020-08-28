بالفيديو.. اللقطات الأولى لولادة طفل بـ"عين واحدة" في الأقصر

تنشر "الوطن" اللحظات الأولى لعملية ولادة طفل الأقصر الذي ولد مشوهًا بعين واحدة، قبل وفاته لاحقًا.

وفاة طفل الأقصر المولود بـ"عين واحدة"

من جانبه، قال الدكتور محمد عز الدين، أخصائى نساء وتوليد ورئيس قسم النساء فى مستشفى أرمنت، أنه قام بإجراء عملية قيصرية لسيدة تدعى "ن ا" 28 عاما، بعد حملها لجنينها 7 أشهر، وذلك بعد الكشف عن تشوهات بالطفل، مضيفا أن السيدة لديها ولدان، وفى الطفل الثالث تلاحظ وجود تشوهات، ما استلزم ضرورة إجراء ولادة قيصرية له وتبين وجود تشوهات الرئتين، والقلب، وبعين واحدة تحمل "حدقتين" أو ما يسمى بسواد العين، قبل وفاته في وقت لاحق.