خطوات حصول طلاب الثانوية العامة على الدرجات المهدرة

قال عمرو عبد السلام المحامي بالنقض والإدارية العليا، إنه يجوز لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتيجة الثانوية على بعض المواد التي لم يشعروا فيها بالرضا عن درجاتهم، حق اللجوء للتظلم خلال 15 يوما من تاريخ إعلان النتيجة، للإدارة التعليمة التابع لها أو المديرية.

وأضاف عبدالسلام لـ"الوطن"، أنه يتم تحديد موعد لإطلاعه على كراسة الإجابة داخل الكنترول التابع له، ثم يتم فحص ورقة الامتحان ويليه إعلان نتيجة التظلم سواء برفض تظلمه والإبقاء على نتيجته كما هي أو بإضافة درجات.

يحق للطالب الطعن على نتيجة التظلم أمام القضاء

وأوضح أنه في حالة عدم رضا الطالب عن نتيجة التظلم يحق له إقامة طعن أمام دائرة التعليم، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطعن فيه على قرار إعلان نتيجته في المواد المتظلم منها.

وأشار إلى أن المحكمة بدورها تقوم بإصدار حكم تمهيدي بإحالة أوراق الإجابة لإحدى اللجان الفنية التابعة لوزارة التربية والتعليم، ليتم تصحيح الورقة الامتحانية سواء من حيث إعادة تجميع درجات الأسئلة أو المجموع الكلي أو تصحيح الورقة الامتحانية كاملة.

وتقوم اللجنة حال مراجعة الورقة كليا وإعادة تصحيحها، بمطابقة ورقة الإجابة بنموذج الإجابة من عدمه، وحال مطابقة الإجابة للنموذج يتم منح الطالب الدرجات التي يستحقها ويصدر تقرير اللجنة الذي يكون بمثابة مرشد للمحكمة التي تصدر الحكم، موضحا أن مثل هذه الدعاوى تشمل على الشق العاجل بحيث يتم الفصل في القضية من 3 لـ4 أشهر.