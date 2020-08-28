التعليم عن موعد إعلان نتائج تظلمات الثانوية العامة: بحد أقصى 2 سبتمبر

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم ، إن نتائج تظلمات طلاب الثانوية العامة حاليا في مرحلة التدقيق والمراجعة، وسيتم إخطار جميع الطلاب عبر الرابط الإلكتروني بنتائجهم، وذلك tazalomg12.emis.gov.eg

وأشار المصدر لـ"الوطن"، أن النتائج لكل الطلاب المتقدمين بتظلمات على نتائجهم، ستصل إليهم بحد أقصى يوم 2 سبتمبر، لتكون الوزارة انتهت بشكل كامل من ملف التظلمات

قبول تظلم الثانوية وثبوت أحقية الطالب في درجات مضافة

قبول تظلم الثانوية وثبوت أحقية الطالب في درجات مضافةفي حالة ثبوت حق الطالب في درجات أعلى يجرى إخطاره على محل سكنه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول.

وتتولى وزارة التربية والتعليم إخطار وزارة التعليم العالمي والبحث العلمي "مكتب تنسيق القبول بالجامعات"، بنتيجة الطالب بعد تعديل الدرجات خلال 3 أيام من تاريخ صدور قرار الزيادة.

الطعن على نتيجة التظلم في حالة الرفض

الطعن على نتيجة التظلم في حالة رفض التظلم يمكن للطالب أن يرفع دعوى إعادة تصحيح كراسة الإجابة أمام محكمة القضاء الإداري، خلال 60 يوما، من تاريخ الرفض.

تكون الدعوى بشق مستعجل، حيث جرى ندب 3 موجهين تابعين لمديرية التربية والتعليم غير المديرية التابع لها الطالب؛ لمراجعة المادة لإعادة تصحيح كراسة الإجابة.

ويجرى تحديد رسوم يطلق عليها "أمانة خبير" ودفعها بالخزانة، لكن تعتبر المحكمة عملية التصحيح وتقدير الدرجة المستحقة، هي من الأمور الفنية التي تستقل بها جهة الإدارة، ويتم تقييمها طبقًا لضوابط ومعايير العلمية والفنية فهي من صميم اختصاصها.

ما يقوم به القضاء الإداري هو التأكد من أن كراسة الإجابة تخص الطالب، ولم يحدث أي خلط مع كراسات أخرى، والتحقق من أن الإجابات قد تم تصحيحها بشكل صحيح، ومنحت الدرجة التي تستحقها، وأنه أدرك تجميع الدرجات بشكل صحيح، ورصدها على غلاف كراسة الإجابة.