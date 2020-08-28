كيف تحصل على نتيجة تظلمات الثانوية العامة؟

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم لـ"الوطن"، أن نتائج تظلمات طلاب الثانوية العامة حاليا في مرحلة التدقيق والمراجعة، على أن تصل النتائج لكل الطلاب المتقدمين بتظلمات بحد أقصى يوم 2 سبتمبر.

وتستعرض "الوطن"، خطوات الاستعلام عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة، كالتالي:

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة من خلال الدخول على الموقع المخصص من هنـــــــــــــــــــا.

يتطلب الأمر إدخال الطالب لبيانات الجنسية، رقم جلوس الطالب، الرقم القومي، ثم الضغط على عرض نتيجة التظلم، لتظهر بعدها نتيجة الطالب.

في حالة ثبوت حق الطالب في درجات أعلى يتم إخطاره على محل سكنه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول.

وتتولى وزارة التربية والتعليم إخطار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي "مكتب تنسيق القبول بالجامعات" بنتيجة الطالب بعد تعديل الدرجات خلال 3 أيام من تاريخ صدور قرار الزيادة.