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محمود مسلم

حظك اليوم السبت 29-8-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:03 ص | السبت 29 أغسطس 2020
حظك اليوم برج السرطان

حظك اليوم برج السرطان

امرأة برج السرطان حساسة وقاسية جدًا مع الأشخاص الذين يحاولون العبث بمشاعرها أو تحطيمها.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك فلا تستسلم للعصبية، كن يقظا ولا تتورط في أقوال يصعب التراجع عنها.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا اتخذ مسافة كافية تفصلك عن المشاحنات مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد فلوكس، ويوافق تاريخ ميلاده 22 يونيو.

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