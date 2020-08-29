حظك اليوم السبت 29-8-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الأسد القدرة على توزيع الوقت بين الجد واللعب، ما يجعل صاحبه ينعم براحة نفسيّة دائمة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

تنافر القمر مع فينوس في منزلي الصحة يطالبك اليوم بأن تسترخي وتنظم جهودك ولا تهمل أي عارض صحي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

رغم انخفاض الطاقة، المريخ بمنزل الحظ يمنحك سحرا وتألقا ويدفعك نحو الاهتمام بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شيماء سيف، ويوافق تاريخ ميلادها 7 أغسطس.